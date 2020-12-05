Жителя столицы задержали по подозрению в хулиганстве

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Мужчину задержали по подозрению в хулиганстве. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Славянском бульваре.

— Поступило сообщение от жительницы района о том, что в одном из домов на Славянском бульваре слышны хлопки, похожие на выстрелы, а также на лестничной площадке у лифта капли бурого цвета. Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники полиции, — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них произвел ряд выстрелов в сторону оппонента из предмета, похожего на пистолет. Потерпевшего пенсионера госпитализировали для оказания помощи.

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе москвича, оружие у него изъяли. По факту происшествия возбудили уголовное дело, говорится на официальном сайте МВД.

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