СМИ: Тело младенца со следами крови на лице обнаружили на севере столицы
Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий
Тело двухмесячного ребенка нашли на севере столицы. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Как уточняется, на его лице были следы крови.
Инцидент произошел в доме по Флотской улице. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, врачи констатировали смерть ребенка.
В настоящее время ожидается прибытие полицейских. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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