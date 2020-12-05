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СМИ: Тело младенца со следами крови на лице обнаружили на севере столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

СМИ: Тело младенца со следами крови на лице обнаружили на севере столицы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

Тело двухмесячного ребенка нашли на севере столицы. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, на его лице были следы крови.

Инцидент произошел в доме по Флотской улице. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, врачи констатировали смерть ребенка.

В настоящее время ожидается прибытие полицейских. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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