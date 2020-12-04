«Ее переклинивало»: что известно о женщине, выкинувшей ребенка из окна в ТиНАО

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В пятницу, 4 декабря, беременная женщина выкинула двухмесячного младенца из окна 13-этажного многоквартирного дома. Инцидент произошел по адресу улица Летчика Ульянина, дом 7а, жилой комплекс «Солнцево-парк», поселение Внуковское. Как стало известно позже, в квартире находились мама ребенка и ее подруга 30-летняя Дарья Шавелкина, которая, по предварительным данным, и выбросила малыша в окно. «Вечерняя Москва» пообщалась со знакомыми подозреваемой и очевидцами случившегося.

Как рассказала знакомая Шавелкиной Ольга Иванова (имя и фамилия изменены по просьбе женщины — прим. «ВМ»), Дарья действительно страдала редким психическим недугом, часто могла вести себя неадекватно.

— Складывалось впечатление, что она неуравновешенная. С ней общаешься часа два нормально, потом ее будто переклинивало, могло начать что-то раздражать, она могла впадать в паническую атаку. Ни с того ни с сего могла начать агрессировать. А с виду ни за что не скажешь, что у нее могут быть проблемы. Даша, как мне известно, сама ждала ребенка — может, на нее так беременность повлияла. С мужем они давно вместе — в 2013 году сыграли свадьбу, все у них было вроде как неплохо. Но я все равно не могу поверить, что она смогла пойти на такой шаг, — рассказала Иванова.

Девушка также отметила, что в СМИ появилась информация о том, что Шавелкина могла быть под воздействием запрещенных веществ. По словам собеседницы «ВМ», у девушки в юности были проблемы с законом, и она любила «расслабиться не по-детски».

— Мне известны случаи, когда Дашу задерживали в состоянии наркотического опьянения. Это правда, конечно, я сомневаюсь, что она, будучи в положении, приняла что-то. Но она была любительницей и выпить, и, как говорится, косячок покурить, и побаловаться какими-то другими веществами. К сожалению, мне известны такие подробности ее жизни, — сказала знакомая подозреваемой.

По словам очевидца случившегося Андрея, инцидент произошел днем:

— Сам я не видел момента, когда женщина выкидывает ребенка из окна, но мне рассказали подробности люди, которые живут в это доме. Они сказали, что по описанию это была темноволосая дама, которая долго мельтешила у окна, и поначалу было непонятно, что она держит в руках — коробку или укутанного ребенка. Ведь все равно расстояние искажает видимость. Весь ужас произошедшего мы осознали, когда тело младенца уже было на земле. Как мне известно, его не сразу обнаружили даже.

В настоящее время, по словам мужчины, на месте происшествия все оцеплено, дежурят три патрульные машины, одна машина с медиками. Территорию оцепили и оградили ограничительными указателями. Тело младенца убрали с места преступления, возле подъезда действует паспортный контроль, чтобы на территорию не могли проникнуть посторонние.

Как стало известно позже, следователи задержали женщину, которая, предположительно, выкинула из окна квартиры двухмесячного ребенка своей знакомой. Данную информацию «Вечерней Москве» подтвердили в правоохранительных органах.

— Она задержана, ее направили на допрос, — уточнил собеседник «ВМ».

Ранее также сообщалось, что по факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство малолетнего»).

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