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Подозреваемую в убийстве младенца в Новой Москве задержали
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемую в убийстве младенца в Новой Москве задержали

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Ульянина Карта всех событий

Задержана женщина, которая подозревается в том, что выбросила ребенка подруги из окна дома в Новой Москве. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Женщина задержана по подозрению в убийстве. Ее везут на допрос, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры проводят проверку после информации о том, что двухмесячного ребенка обнаружили мертвым под окнами жилого дома в Новой Москве. Инцидент произошел на улице Летчика Ульянина.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Читайте также: СМИ: Правоохранители установят причину смерти ребенка на северо-западе столицы

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