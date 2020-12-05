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Декабрь в столице может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Декабрь в столице может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений

Юлия Захарова

Город

Декабрь 2020 года могут признать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в столице уже к его середине. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начиная с субботы, погода в городе будет малооблачной. Она сохранится до следующих выходных.

— По прогнозу ожидается 50–55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020-го может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений, — отметил синоптик.

Он пояснил, что обычно в Москве ясная погода наблюдается только один день из 31. Солнечных часов в столице довольно мало, они составляют всего восемь процентов от возможного при ясном небе.

Как подчеркнул Тишковец, в декабре 2017 года в Москве солнце вообще не появлялось на небе. А в декабре 2002-го, который стал самым солнечным, оно светило на протяжении 51 часа, передает РИА Новости.

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СолнцеЕвгений Тишковецпрогноз погоды
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