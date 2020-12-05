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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 5 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 5 декабря

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 5 декабря, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия устойчивого антициклона. Он принес переменную облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Москве составит от минус четырех до минус двух градусов, в Подмосковье — от минус шести до минус одного градуса.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 765 миллиметров ртутного столба.

Такое сочетание метеопараметров может отрицательно сказаться на состоянии метеочувствительных людей, а также лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады.

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