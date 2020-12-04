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Синоптик пообещал москвичам погоду «как у классика»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптик пообещал москвичам погоду «как у классика»

Рафаэль Залян

Город

На предстоящих выходных влияние антициклона на погоду в европейской части России усилится. В большинстве регионов страны будет солнечная, но морозная погода. И Москва не станет исключением. Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, в столичном регионе в ближайшие сутки ожидаются морозы умеренного характера:

— Начиная с пятницы, 4 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, пасмурная погода, а также небольшой снег. Температура воздуха не превысит минус 2–4, ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Давление начнет заметно повышаться. В ночные часы похолодает, и температурные показатели опустятся до минус 4–6 градусов.

В субботу, 5 декабря, атмосферное давление продолжит расти, и на этом фоне в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью в Москве столбик термометра покажет минус 4–6 градусов, а в дневное время — минус 2–4 градуса, ветер будет дуть юго-восточный, умеренный.

А вот в воскресенье, 6 декабря, жителей столицы ожидает ясная погода. Ночные температуры составят 5–7 градусов с отрицательным показателем, а днем ожидается минус 2–4 градуса, ветер будет дуть слабый.

По словам эксперта, выходные будут соответствовать словам классика: «Мороз и солнце — день чудесный!».

Такая мягкая погода для декабря, как заметил эксперт, связана с тем, что зима в европейскую часть страны пришла с очень большим запозданием. Кроме того, Москву и область практически не затронуло дыхание Атлантики.

При этом эксперт напомнил, что опасным может оказаться для многих граждан повышение атмосферного давления на выходных. Специалист призывает метеозависимых граждан не пренебрегать рекомендациям врачей и обязательно принимать вовремя лекарственные средства, чтобы минимизировать негативное воздействие переменчивой погоды.

По словам врача-терапевта Андрея Лимаренко, от повышенного давления прежде всего могут страдать люди с заболеваниями сердца, сосудов, те, у кого больные суставы и проблемы со сном.

— Все граждане, которых можно отнести к категории метеозависимых людей, чей организм очень чутко реагирует на погодные условия, обязаны накануне, еще перед началом климатических изменений, принять курс препаратов, которые им назначил врач, — отметил собеседник «ВМ».

При ухудшении состояния у таких пациентов могут наблюдаться давящая головная боль в разных областях, сонливость, головокружение, увеличивается чувство страха и тревоги.

Также эксперт отметил, что нередки случаи расстройства желудка. Влияние повышенного атмосферного давления усиливается также в период обострения вирусных заболеваний.

Чтобы снизить нагрузку на организм в этот сложный период, необходимо пить как можно больше жидкости, особенно это касается гипертоников, отметил эксперт. Врач отметил, что хорошим средством для успокоения организма станут отвары из лекарственных растений и трав.

Собеседник «ВМ» призвал данную категорию граждан не перетруждаться на работе и больше отдыхать. Также эксперт посоветовал периодически измерять артериальное давление, а при ухудшении состояния срочно обратиться за помощью к медикам.

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