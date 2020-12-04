Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Снегопады в столице могут начаться ближе к середине декабря, тогда же замерзнут водоемы. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Вероятность снегопадов повысится ближе к середине месяца, когда самоизоляция антициклона ослабит его и с запада начнут прорываться снеговые циклоны, неся с собой атлантическое тепло и околонулевую температуру, — отметил он.

Тем не менее заняться лыжным спортом будет тяжело, однако для любителей кататься на коньках будут созданы все условия, передает РИА Новости.

Ранее метеорологи предупредили, что в ближайшие выходные жителей Москвы ждет морозная погода без осадков и высокое атмосферное давление. Причиной такой погоды стал сибирский антициклон.

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