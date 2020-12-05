Народного артиста РФ Бориса Плотникова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народного артиста России Бориса Плотникова похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в МХТ имени Чехова.

— Сегодня с утра в театре прошла гражданская панихида, прощание с Борисом Григорьевичем, а затем после отпевания он был похоронен на Троекуровском кладбище, — приводит сообщение учреждения РИА Новости.

Народный артист России Борис Плотников скончался 2 декабря на 72-м году жизни.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). Его кинодебют состоялся в 1976 году: он получил всесоюзную известность после съемок в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение».

Также многие знают Плотникова по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Среди прочего он был профессором кафедры мастерства актера и руководителем мастерской в ГИТИСе. Является автором книги «Моя надежда, мука и награда…».

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