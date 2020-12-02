Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Плотникова в связи с кончиной актера. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 2 декабря.

В телеграмме уточняется, что ушел из жизни неординарный и очень талантливый человек.

— Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства, — отметили в сообщении.

Владимир Путин отметил, что память о Борисе Плотникове навсегда останется в сердцах близких и зрителей.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). Его кинодебют состоялся в 1976 году: он получил всесоюзную известность после съемок в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение».

Также многие знают Плотникова по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Среди прочего он был профессором кафедры мастерства актера и руководителем мастерской в ГИТИСе. Является автором книги «Моя надежда, мука и награда…».

Ранее по теме:

Не успел исполнить мечту: друг Плотникова рассказал о том, что происходило с артистом перед смертью

Сергей Собянин выразил соболезнования близким Бориса Плотникова