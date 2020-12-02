Сергей Собянин выразил соболезнования близким Бориса Плотникова

Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»

Борис Плотников был выдающимся актером и педагогом, он оставил яркий след в отечественном театре и кино. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 декабря.

Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. У актера ранее выявили коронавирус.

— Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность, — говорится в телеграмме главы города.

Он добавил, что работы, в которых участвовал Плотников, вошли «в золотой фонд искусства». По словам Собянина, народный артист воспитал «целую плеяду талантливых актеров».

СПРАВКА «ВМ»

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). Его кинодебют состоялся в 1976 году: он получил всесоюзную известность после съемок в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение».

Также многие знают Плотникова по роли доктора Борменталя в сериале «Собачье сердце».

Среди прочего он был профессором кафедры мастерства актера и руководителем мастерской в ГИТИСе. Является автором книги «Моя надежда, мука и награда…».

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