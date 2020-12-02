«Следующий я!»: Бортко тяжело перенес известие о смерти Плотникова

Борис Плотников / Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Режиссер-постановщик «Собачьего сердца» Владимир Бортко прокомментировал «Вечерней Москве» известие о смерти Бориса Плотникова.

— Что я могу сказать? Очень-очень жаль. Это был последний оставшийся в живых из тройки героев фильма, который я снял. Вначале Преображенский, потом Шариков. Теперь ушел Борменталь. Следующим буду я, — заявил режиссер знаменитой кинокартины.

Владимир Бортко / Фото: ТАСС / Егоршин Валентин

Бортко назвал Плотникова замечательным человеком и хорошим актером. Как пример отличной работы Плотникова Бортко назвал фильм-драму «Восхождение» режиссера Ларисы Шепитько, вышедший на экраны в 1976 году.

— Кто не видел, пускай посмотрят! — кратко заметил он.

Режиссер сказал, что благодарен за сыгранные Борисом Плотниковым роли и признался, что ему очень грустно в связи с кончиной талантливого человека.

СПРАВКА «ВМ»

Двухсерийный художественный телевизионный черно-белый фильм «Собачье сердце» по повести Булгакова режиссер Владимир Бортко снял на киностудии «Ленфильм» в 1988 году. За эту работу Бортко был удостоен Государственной премии РСФСР. Владимиру Бортко в мае исполнилось 74 года.

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