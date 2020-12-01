Заболевший коронавирусом Ширвиндт рассказал, когда его выпишут из больницы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Худрук Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, у которого ранее выявили коронавирус, планирует остаться в больнице до 7 декабря. Об этом рассказал сам Ширвиндт.

— Ничего, ковыряемся. Делать нечего, лечимся. Относительно выписки ничего не знаю, но до понедельника точно останемся в больнице, — цитирует Ширвиндта ТАСС.

Худрук театра сатиры добавил, что ему еще «надо подлечиться».

Ранее сообщалось, что актера госпитализировали вместе с женой Натальей Белоусовой в столичную 52-ю больницу. У них выявили COVID-19.

СПРАВКА «ВМ»

Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист Александр Ширвиндт состоит в труппе Театра сатиры с 1970 года. В 2000-м он принял на себя художественное руководство театром. Имеет звание народного артиста РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», удостоен многих других наград.

19 июля 2020 года Ширвиндту исполнилось 86 лет. В силу своего возраста он в группе риска по коронавирусу.

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