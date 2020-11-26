Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Александра Ширвиндта

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Худрука Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, у которого ранее выявили коронавирус, выпишут из больницы в пятницу, 27 ноября. Об этом заявил директор театра Мамед Агаев.

— Выпишут в пятницу. Чувствует себя очень хорошо, — цитирует Агаева агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что актера госпитализировали вместе с женой Натальей Белоусовой в столичную 52-ю больницу. У них выявили COVID-19.

СПРАВКА «ВМ»

Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист Александр Ширвиндт состоит в труппе Театра сатиры с 1970 года. В 2000-м он принял на себя художественное руководство театром. Имеет звание народного артиста РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», удостоен многих других наград.

19 июля 2020 года Ширвиндту исполнилось 86 лет. В силу своего возраста он в группе риска по коронавирусу.

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