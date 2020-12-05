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Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции «Елка желаний»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции «Елка желаний»

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 5 декабря, поучаствовал в акции «Елка желаний». Он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту десятилетнего Александра, который загадал обнять панду.

Девятилетний Дмитрий из Челябинкой области также написал, что хочет побывать на Красной площади и увидеть, как президент работает в Кремле.

— Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге, — цитирует Путина РИА Новости.

Мальчик Александр написал, что мечтает обнять настоящую панду. Путин ответил, что предпримет максимальные усилия для исполнения этого желания.

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