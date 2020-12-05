Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народный календарь. Что предсказывает паук 6 декабря
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Народный календарь. Что предсказывает паук 6 декабря

Василий Плиткин

Общество

В это воскресенье, 6 декабря, Православная церковь почитает епископа Митрофана Воронежского. Он причислен к лику святых в 1832 году.

По традиции женщины в этот день гадали, вернется ли их близкий мужчина с военной службы. Для этого они ловили в банку паука, ждали 6 дней и проверяли, жив ли он. Если да, то солдат вернется. А если паук начинал плести паутину, то мужчина скоро приедет домой.

На Руси в этот день было принято устраивать шумные гуляния с разными угощениями и забавами.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что предсказывает паук 6 декабря

Приметы погоды обещали тепло в июне, если 6 декабря на улице тепло. Если облака низко плывут, то скоро похолодает.

6 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Кроме того, отмечают свой праздник сотрудники сетевого маркетинга в России.

В этот день 528 лет назад Христофор Колумб открыл остров Гаити. 279 лет назад Елизавета Петровна стала императрицей в результате государственного переворота.

В этот день родились советский режиссер Владимир Наумов, артист Михаил Евдокимов и актер Александр Балуев.

Именины отмечают Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий.

Читайте также: Народный календарь. Что может избавить от болезней 5 декабря

народные приметынародный календарьВидео ВМ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Все мнения
О проекте