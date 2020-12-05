Народный календарь. Что предсказывает паук 6 декабря

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В это воскресенье, 6 декабря, Православная церковь почитает епископа Митрофана Воронежского. Он причислен к лику святых в 1832 году.

По традиции женщины в этот день гадали, вернется ли их близкий мужчина с военной службы. Для этого они ловили в банку паука, ждали 6 дней и проверяли, жив ли он. Если да, то солдат вернется. А если паук начинал плести паутину, то мужчина скоро приедет домой.

На Руси в этот день было принято устраивать шумные гуляния с разными угощениями и забавами.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что предсказывает паук 6 декабря

Приметы погоды обещали тепло в июне, если 6 декабря на улице тепло. Если облака низко плывут, то скоро похолодает.

6 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Кроме того, отмечают свой праздник сотрудники сетевого маркетинга в России.

В этот день 528 лет назад Христофор Колумб открыл остров Гаити. 279 лет назад Елизавета Петровна стала императрицей в результате государственного переворота.

В этот день родились советский режиссер Владимир Наумов, артист Михаил Евдокимов и актер Александр Балуев.

Именины отмечают Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий.

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