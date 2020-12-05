«Берегите своих»: Лариса Гузеева показала архивный снимок с невесткой

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала архивное фото с невесткой. Снимок опубликован в личном аккаунте звезды в Instagram.

На кадре она позирует рядом с девушкой на фоне достопримечательностей Рима в окружении других туристов.

— Чуть больше года назад мы с моей любимой Анечкой. Другая жизнь — другая я. Берегите своих, не трогайте чужих, радуйтесь каждому мгновенью. Жизнь прекрасна! — отметила она.

Подписчиков порадовала яркая фотография. Многие заметили, что взаимоотношения Гузеевой с невесткой можно назвать образцом для подражания. «Повезло Анечке с мудрой и понимающей молодежь свекровью»; «Берите пример, как нужно любить своих невесток! А любить надо, как родную дочь»; «Я бы тоже себе хотела такую невестку, как Ваша», — комментировали пользователи Сети.

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