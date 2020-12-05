«Сколько жизни и добра»: Борис Корчевников опубликовал снимок 18-летней давности

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Актер и телеведущий Борис Корчевников растрогал фанатов снимком 18-летней давности, который он опубликовал в соцсети Instagram. На фото ему около 20 лет.

Снимок был сделан на съемках репортажа о болотной местности в Волгоградской области. Молодой актер широко улыбается, а позади него стоит огромный бронированный транспортер.

— Мне 20 с небольшим. На съемках репортажа в вологодских болотах. На том БТРе, что сзади — туда только и можно было добраться, — подписал публикацию Борис Корчевников.

Подписчики актера прокомментировали фотографию. Некоторые из них вспомнили о роли Корчевникова в сериале «Кадетство», где актер сыграл курсанта Илью Синицына.

«Какой солнечный, очаровашка», «Сколько жизни и добра в ваших глазах», «Счастливая улыбка восторга человека, который только что проехался на БТРе!», «Светлый парнишка с добрыми глазами!», «Вы вообще не меняетесь. Здоровья, дорогой Борис!», — написали фанаты.

Ранее СМИ писали, что состояние Бориса Корчевникова ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. После лечения он столкнулся с проблемами на съемках одной из программ, так как не мог хорошо слышать гостя, утверждали зрители. Позже телеведущий рассказал, почему у него появились проблемы со слухом.

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