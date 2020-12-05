Мосгорпарк объяснил появление очередей на катках Москвы

_ / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Старая басманная улица.15 Карта всех событий

Появление очередей на столичных катках связано с большим количеством посетителей. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Уточняется, что очередь связана с приходом людей, у которых отсутствует заранее оформленный электронный билет. Жителей столицы информируют о том, что электронный билет нужно оформлять заранее. В Мосгорпарке напомнили, что в этом сезоне традиционные билетные кассы не работают. На площадках находятся администраторы, которые консультируют гостей по всем интересующим вопросам, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, которое было снято около катка в Саду имени Баумана. На кадрах видно, что перед входом образовалась очередь. Отмечалось, что внутрь пускают группами по пять человек. В администрации парка заявили о принятии необходимых мер по информированию граждан о необходимости соблюдении социальной дистанции.

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