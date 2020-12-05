Дополнительный поезд пустят из Москвы до Розы Хутор

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Дополнительный поезд будет курсировать от Москвы до Розы Хутор с 25 декабря по 9 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»).

Данные меры приняты для удобства пассажиров, которые планируют посетить популярные российские курорты в новогодние и рождественские праздники.

Поезд №160/159 сообщением Москва — Роза Хутор отправится с Казанского вокзала 25, 27, 29 декабря и 5 января в 19:50. Он будет следовать через Адлер. Со станции «Роза Хутор» поезд отправится 3, 5, 7, 9 января в 19:48.

Билеты можно приобрести в плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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