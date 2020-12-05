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Психолог перечислил три неочевидных признака измены мужчины
Фото: depositphotos.com

Психолог перечислил три неочевидных признака измены мужчины

Кирилл Николаев

Общество

Психолог Александр Шахов назвал три неочевидных признака, которые почти всегда говорят о том, что мужчина совершил измену.

По его словам, об измене свидетельствует скрытие контактов в телефоне или переписки в социальных сетях. В этом случае мужчина не хочет, чтобы жена узнала об общении с другой женщиной. Для недопущения подобных ситуаций Шахов посоветовал семейным парам придерживаться принципа «открытых связей». То есть всегда можно рассказать, с кем и о чем они общаются, не вдаваясь в детали.

Об измене может свидетельствовать необъяснимая смена настроения партнера. Например, проявление равнодушия к делам супруги.

Психолог отметил, что женщине нужно насторожиться в тех случаях, когда супруг начинает говорить о том, что все мужчины полигамны по природе. По мнению Шахова, разговоры о приятелях, изменяющих женам с их согласия, просто так не появляются, сообщает Пятый канал.

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