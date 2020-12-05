Столичное управление МЧС провело круглый стол с участием добровольцев

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве

В Главном управлении МЧС России по городу Москве прошел круглый стол, в котором приняли участие руководители столичного главка МЧС и добровольные пожарные. Главными темами мероприятия стали подведение итогов совместной деятельности за 2020 год и перспективы развития добровольчества и волонтерского движения в столице.

С приветственным словом от министра МЧС России Евгения Зиничева и заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова открыл заседание начальник столичного МЧС Сергей Желтов.

Поздравляя добровольцев, министр МЧС России Евгений Зиничев выразил слова благодарности в адрес добровольцев.

— Это ответственные и неравнодушные люди, чей благородный труд заслуживает огромного уважения. Действуя плечом к плечу с профессионалами, вы вносите весомый вклад в дело спасения и помощи людям. В добровольческих организациях заложен колоссальный потенциал. Мы планируем и в дальнейшем развивать наше сотрудничество и активнее привлекать вас к деятельности МЧС России, — подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков в приветственном слове подчеркнул, что Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения.

— Сегодня на территории столицы зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны, в которых состоят более 10 000 человек. Отмечу, что за последние пять лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, 1131 раз принимали участие в тушении пожаров, 2969 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 1194 человек, — рассказал Петр Бирюков.

Начальник Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей Желтов, поблагодарив добровольцев за их труд и плодотворный вклад в обеспечение безопасности населения, вручил особо отличившимся добровольцам медали МЧС и благодарности.

С отчетными докладами за 2020 год выступили руководители общественных организаций: президент Всероссийской молодежной общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Евгений Козеев, начальник Общественного аварийно-спасательного формирования «Поисково-спасательный отряд «Спас Резерв» Юрий Иванов, директор Региональной общественной организации Добровольная пожарная команда «Спасение ПРО» Алексей Самсонов, врио председателя Региональной общественной организации профилактики спасения и безопасности на водах «Роопсвод г. Москвы» Геннадий Дерюгин и советник председателя исполнительного комитета общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» Владимир Федорович.

Они не только рассказали о том, как прошел год и какие успехи были достигнуты, но и поделились опытом применения сил спасателей-добровольцев в повседневной деятельности пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Особое внимание было уделено работе с молодежью, трудными подростками, вопросам наставничества и перспективой его развития, подготовке и обучению добровольных пожарных.

Как отметил в своей речи заместитель руководителя Департамента ГО ЧС и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий Скоркин, благодаря добровольцам довольно сильным является направление подготовки пожарных спасателей по оказанию первой помощи. Он добавил, что это объективная оценка сторонних организаций.

Подводя итоги работы, Сергей Желтов предложил создать совместную рабочую группу, состоящую из представителей ГУ МЧС по г. Москве, департамента ГО ЧС, общественных организаций, руководителей округов столицы.

— Рабочая группа может проводить регулярные встречи раз в полгода или даже в квартал для оперативного решения насущных и важных проблем, — отметил он.

Предложение было встречено с большим энтузиазмом, была запланирована подготовка к началу совместной работы.

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