Руководство МЧС наградило лучших добровольцев

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

В субботу, 5 декабря, отмечается День добровольца, в связи с чем руководители Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве встретились с добровольными пожарными и спасателями Восточного административного округа. В торжественной обстановке они выразили слова благодарности за труд добровольцев и плодотворный вклад в общее дело — обеспечение безопасности населения.

— На плечах этих смельчаков — поиск пропавших, участие в тушении пожаров и спасении людей, помощь престарелым, инвалидам и детям, охрана природной среды и благоустройство и многое другое. На территории нашего округа функционирует несколько таких общественных объединений, для участников которых добрая безвозмездная работа — неотъемлемая часть жизни, — произнес вступительное слово начальник 2 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве Андрей Кузьмин.

Общественное аварийно-спасательное формирование Поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» с москвичами уже с 2007 года, и ни один член отряда за свою работу не получает денежных средств. В режиме повседневной деятельности добровольцы ОПСО «СпасРезерв» заступают на оперативное дежурство в трех округах столицы, в том числе и в ВАО. Кроме штатных вызовов по направлению ЦУКС Москвы они выезжают в целях выполнения аварийно-спасательных работ, а также зачастую в жилой сектор для выполнения работ, носящих социальный характер. В режиме чрезвычайной ситуации резервисты усиливают состав сил и средств гарнизона при ликвидации ее последствий.

Весомый вклад в обеспечение безопасности населения вносит Общественное аварийно-спасательное формирование «Студенческий пожарно-спасательный отряд ФЕНИКС». Вот уже на протяжении 20 лет отряд является аттестованным формированием и функционирует на территории Московского политехнического университета (МГТУ «МАМИ»). Кроме того, на базе университета в 2012 году была создана и добровольная пожарная дружина. Основа отряда и дружины — это студенты университета. Часть из них уже закончили обучение, но продолжают помогать словом и делом родным формированиям.

Немаловажными задачами дружины и отряда является обучение студентов и сотрудников университета действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Не забывают они и о профилактической работе, ведь любую чрезвычайную ситуацию легче предупредить, чем ликвидировать.

Так и участники Общественного учреждения «Добровольная пожарная дружина ПКиО Перовский» вот уже на протяжении нескольких лет проводят профилактические мероприятия на закрепленных территориях. Добровольцы стараются напомнить каждому посетителю лесопарковых территорий о столь важной необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

— В обеспечении безопасности нас и наших близких важна ежедневная работа и ответственность каждого. Добровольцы и волонтеры помогают нам в этом нелегком деле: предупредить, защитить, а порой и спасти главную ценность — жизнь, — подвел итог мероприятия начальник отдела организации подготовки и применения сил Александр Соколов.

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