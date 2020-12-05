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Сергей Собянин поблагодарил московских волонтеров за их работу
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поблагодарил московских волонтеров за их работу

Кирилл Николаев

Город

В День добровольца мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил столичных волонтеров за их работу.

По его словам, в городе имеются сотни организаций, участники которых делают добрые дела. Они помогают приютам для бездомных животных, занимаются экологией и социальным волонтерством. Большую пользу городу приносят пожарные-добровольцы.

Сергей Собянин отметил, что волонтеры стали играть особую роль с приходом пандемии коронавируса. Тысячи людей пришли в штаб Мосволонтера и присоединились к акции #Мывместе, чтобы помочь пожилым людям.

— Спасибо вам, друзья, ваша помощь бесценна! Берегите себя! — написал мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что несколько раз встречался с представителями волонтерского движения. Все они имеют невероятную энергетику и стараются помогать абсолютно беззаветно.

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МоскваСергей Собянинволонтеры
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