Матчи РПЛ 6 и 7 декабря начнут минутой молчания в память о Викторе Понедельнике

Фото: twitter.com/fcskarostov

Руководство Российской премьер-лиги приняло решение почтить память бывшего члена футбольной сборной СССР, чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника минутой молчания в матчах 17-го тура чемпионата России, запланированных на 6 и 7 декабря.

О кончине Виктора Понедельника сообщила в своем Facebook его дочь Анастасия. 83-летний спортсмен умер 5 декабря, причина смерти не уточняется.

СПРАВКА «ВМ»

Виктор Владимирович Понедельник родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону. Карьеру в футболе начал во время обучения в ростовском военном училище, в любительском футбольном кружке «Буревестник»

С 1956 года Понедельник выступал за «Торпедо» (Ростов-на-Дону) и забил три гола в пяти матчах. С 1959 года спортсмен играл за местный клуб военного округа, дебютировал с командой в классе «А» чемпионата СССР и забил гол в ворота ЦСК МО.

Заметив успехи Понедельника, его пригласили в сборную СССР по футболу. Футболист наряду с Юрием Кузнецовым стал одним из первых в истории сборной, призванным в первую сборную не из команды высшего дивизиона. 19 мая 1960 года дебютировал за сборную СССР в товарищеской игре против Польши (7:1) и забил 3 гола.

В финале чемпионата Европы 1960 года, уступая в первой половине матча 0:1 сборной Югославии, в начале следующей половины на 49-й минуте Слава Метревели сравнивает счет. На 113-й минуте гол Виктора Понедельника становится «золотым». Сборная СССР выигрывает Кубок Европы, став первыми обладателями данного трофея. В том же году Понедельник был включен в список лучших игроков сезона чемпионата СССР, где находился еще три года подряд.

Всего футболист сыграл в 217 матчах чемпионатов СССР, забив 86 голов, за сборную СССР провел 29 матчей отправив в ворота соперников 20 мячей. 23 октября 1966 года провел прощальный матч против сборной ГДР (2:2).

Позднее Виктор Понедельник выступал за московские клубы ЦСКА и «Спартак».