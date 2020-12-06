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Полиция Москвы задержала мужчину за стрельбу в автобусе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Полиция Москвы задержала мужчину за стрельбу в автобусе

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Митинская улицаКарта всех событий

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу в автобусе.

Как рассказали в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел, инцидент произошел на пересечении Митинского переулка и Митинской улице. Установлено, что между пассажирами автобуса вспыхнул конфликт. Один из его участников достал пистолет и произвел несколько выстрелов — предположительно, из охолощенного оружия.

Никто не пострадал. Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в автобусе маршрута № 614, в конфликте принимали участие три человека, уточняет телеканал РЕН ТВ.

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