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Полиция возбудила дело о разбойном нападении на жителя Новой Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Полиция возбудила дело о разбойном нападении на жителя Новой Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Фоминское Карта всех событий

Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по заявлению жителя Новой Москвы, рассказали в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, пострадавший — генеральный директор одной из компаний. Он заявил, что в его дом в деревне Фоминское поселения Первомайское проникли двое неизвестных в масках-балаклавах. Злоумышленники избили хозяина дома, связали скотчем и электрическим проводом. Пригрозив предметом, похожим на пистолет, преступники забрали две тысячи долларов и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса («Разбой»). Причиненный пострадавшему ущерб оценен в 150 400 рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по городу Москве.

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