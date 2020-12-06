Кравчук предложил отключить РФ от расчетной системы SWIFT

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Руководитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предложить отключить РФ от международной системы SWIFT из-за ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил в воскресенье, 6 декабря, в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Киев ужесточит санкции против России после новогодних праздников в случае, если конфликт в Донбассе не урегулируют.

— Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы... Я не знаю, какие применить слова, — уточнил экс-президент Украины.

Кравчук также добавил, что Киев начнет переговоры с представителями ДНР и ЛНР после полной демилитаризации региона.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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