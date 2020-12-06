США признали уроженцев Южных Курил японцами

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США считают жителей России, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила оформления грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

Уточняется, что люди, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, являются японцами.

— Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России, — сообщается в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Напомним, программа Diversity Visa проводится с 1990 года. Ежегодно она отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.

Для того чтобы получить визу и впоследствии грин-карту, нужно обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также объяснить намерение переезда в страну. В лотерее не могут участвовать уроженцы государств, поставляющих в США свыше 50 тысяч иммигрантов ежегодно.

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