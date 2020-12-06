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США признали уроженцев Южных Курил японцами
Фото: pixabay.com

США признали уроженцев Южных Курил японцами

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

США считают жителей России, которые родились на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила оформления грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

Уточняется, что люди, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, являются японцами.

— Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России, — сообщается в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Напомним, программа Diversity Visa проводится с 1990 года. Ежегодно она отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями.

Для того чтобы получить визу и впоследствии грин-карту, нужно обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также объяснить намерение переезда в страну. В лотерее не могут участвовать уроженцы государств, поставляющих в США свыше 50 тысяч иммигрантов ежегодно.

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Южные КурилыРоссияЯпония
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