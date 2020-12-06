Кинолог рассказал, каким командам следует обучить собаку

Фото: Иван Цветков, «Вечерняя Москва»

Отработка главных команд для собаки является залогом отличного поведения и безопасности животного. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, знание команд в экстренных случаях может спасти жизнь питомцу.

— Благодаря им питомец во время прогулки не съест случайно что-то отравленное и не бросится под колеса проезжающей машины, потому что он знает, как нужно себя вести, — цитирует Голубева РИА Новости.

Он также отметил, что самыми важными командами являются «Фу!» или «Нельзя!». Если животное будет знать эти команды, это поможет предотвратить попытки сорваться с поводка или же подобрать что-то опасное с земли во время прогулки.

— Как только собака делает что-то нежелательное, нужно немедленно строгим и громким голосом дать понять собаке, что вы недовольны ее поведением, возможно, придется воздействовать резким рывком поводка, если собака игнорирует вашу команду. После того как собака прекратила нежелательное действие, ее надо немедленно похвалить, — рассказал специалист.

Эксперт добавил, что также важной командой является «Дай!» или «Отдай!». По мнению Голубева, после нее питомец отдаст то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой.

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