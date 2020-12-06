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Хромченко рассказала, как носить вещи, которые стали малы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Хромченко рассказала, как носить вещи, которые стали малы

Юлия Ямпольская

Звезды

Эксперт моды и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала зрителям, как носить платье, которое внезапно стало мало. Этим она поделилась с россиянками в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале.

По словам специалиста, женщина в таком случае может надеть вещь в качестве верхнего украшения.

— Например, если вам кажется, что платье вам коротковато, вы можете поверх него надеть юбку. Или наоборот, если платье широкое книзу, надеть под него юбку, которая прикрывает колени, — рассказала телеведущая.

Она также отметила, что в тренде на данный момент необычные сочетания для многих — платье и брюки.

Читайте также: Эвелина Хромченко объяснила, как пуговицы могут сделать женщину толще

модастильЭвелина Хромченко
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