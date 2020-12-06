Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Его «Плот» уплыл уже»: Шаляпин ответил на оскорбления Лозы
Фото: instagram.com/shalyapin_official

«Его «Плот» уплыл уже»: Шаляпин ответил на оскорбления Лозы

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец Прохор Шаляпин высказался в адрес музыканта Юрия Лозы. Своим мнением артист поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По словам Шаляпина, исполнитель композиции «Плот» заявил, что Шаляпин для него ноль.

— Я окончил Академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак, — рассказал артист.

Он также добавил, что Лоза сам является «никем».

— Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад, — заключил Шаляпин.

Он также рассказал, что Лоза подал в суд одного из музыкантов, который ранее его оскорбил. Как отметил Шаляпин, благодаря этому певец получил огромную рекламу.

Читайте также: «Я — как все»: Прохор Шаляпин поделился планами на Новый год

певецЮрий ЛозаПрохор Шаляпин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте