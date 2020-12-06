«Его «Плот» уплыл уже»: Шаляпин ответил на оскорбления Лозы

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин высказался в адрес музыканта Юрия Лозы. Своим мнением артист поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По словам Шаляпина, исполнитель композиции «Плот» заявил, что Шаляпин для него ноль.

— Я окончил Академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак, — рассказал артист.

Он также добавил, что Лоза сам является «никем».

— Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад, — заключил Шаляпин.

Он также рассказал, что Лоза подал в суд одного из музыкантов, который ранее его оскорбил. Как отметил Шаляпин, благодаря этому певец получил огромную рекламу.

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