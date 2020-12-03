«Я — как все»: Прохор Шаляпин поделился планами на Новый год

По мнению Прохора Шаляпина, нет ничего дороже любви. Это самое главное на Земле / Фото: www.instagram.com/shalyapin_official/Официальный аккаунт Прохора Шаляпина в Instagram

Предстоящий Новый год — это подарок свыше для тех, кто долго не мог увидеться с родными и близкими по причине занятости. Об этом сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» певец и шоумен Прохор Шаляпин.

Артист признался, что в этот праздник он решил отказаться от пафосных застолий в пользу уютных семейных посиделок.

— Я в этом году собираюсь отмечать Новый год скромно, на даче у своих друзей. В приятной компании, без шума, за вкусным оливье и бокалом шампанского. Этот Новый год, наверное, действительно станет по-настоящему семейным торжеством для миллионов людей. Может быть и есть плюс в том, что корпоративы и массовые гуляния под запретом. Люди увидят друг друга, поздравят друг друга. А я — как все, — сказал он.

Артист признался, что не будет принимать участия ни в каких праздничных мероприятиях и хочет в Новый год «отдохнуть от души».

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