Елена Воробей нашла интересный способ подзаработать в новогодние праздники

Фото: instagram.com/vorobei_elena

Актриса эстрады Елена Воробей предложила своему другу юмористу Вадиму Галыгину интересный способ подзаработать на новогодних праздниках. Об этом известная пародистка рассказала в социальных сетях.

Она отметила, что недавно впервые за много лет повидалась с Галыгиным. Они тепло пообщались, посмеялись, после чего Воробей предложила знакомому одну идею.

— Я Вадику говорю: «Давай организуем блиц-корпоративы». Выходим в Новый год на прямую связь с заказчиками и персонально в режиме онлайн по зуму или скайпу ты травишь анекдотики, я «жгу» пародии и шансон с элементами джаза, — написала артистка в Instagram.

Она добавила, что в настоящее время они обдумывают эту идею.

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