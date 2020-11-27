СМИ раскрыли личность супруга Елены Воробей

Фото: https://www.instagram.com/p/B2E1KbroP0M/

Российская юмористка Елена Воробей долгое время пыталась скрыть личность своего супруга. Тем не менее тележурналистам программы «Ты не поверишь!» удалось сфотографировать тайного жениха юмористки.

По сообщению «Экспресс газеты», счастливчиком оказался 50-летний мужчина Сергей Евтухович. По той информации, которую удалось найти пользователям Сети, стало известно, что он родился на территории Белоруссии, в городе Бресте. Высшее образование он получил в Москве, в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР. До брака с Еленой он уже был женат несколько раз. У мужчины есть два ребенка: дочь-подросток и 24-летний сын, о которых ничего неизвестно. В данный момент Евтухович работает в государственных структурах. К слову, пара познакомилась в Белоруссии, когда Воробей навещала там близкого друга.

— С Сергеем у них все отлично. Он ладит с ее 17-летней Соней, а Елена с его детьми подружилась, — рассказала журналистам подруга юмористки.

Напомним, что первый брак Воробей был фиктивным, потому как юмористка хотела получить российское гражданство. Следом она отметилась вторым браком, который имел под собой надежную финансовую подоплеку. Вскоре Воробей по-настоящему влюбилась в коллегу по театру Андрея Кислюка и вышла замуж снова. Они прожили вместе семь лет, однако их отношения завершились из-за неверности супруга.

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