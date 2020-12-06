Диетолог рассказала, кому необходимо отказаться от мандаринов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Стало известно, кому необходимо ограничить потребление мандаринов во время праздников, а кому и вовсе отказаться от них. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

По ее словам, мандарины являются лидерами по содержанию фруктозы. В них содержится много углеводов.

— Конечно, это вкусно, это еще и ароматическое воздействие на нашу нервную систему, улучшающее наше настроение, — уточнила специалист.

Однако она подчеркнула, что большое количество сахара — это «всегда угроза лишнего веса». Людям, которые хотят похудеть, а также тем, у кого есть ожирение или сахарный диабет, допустимо есть только два мандарина в день.

Эксперт добавила, что внимательно к потреблению мандаринов стоит отнестись аллергикам, поскольку существует вероятность развития крапивницы, аллергического насморка или удушья.

— Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям, — цитирует Григорьян RT.

Также она посоветовала россиянам с желудочно-кишечными заболеваниями в период обострения дозированно есть цитрусовые.

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