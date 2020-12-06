Москвичам рассказали, какие краснокнижные животные встречались в столице в 2020 году

Фото: moscowzoo.ru

битцевский парк Карта всех событий

Специалисты Мосприроды постоянно фиксировали встречи с обитателями природных территорий столицы и находили их следы. Особое внимание они уделяли животным, которые занесены в Красную книгу города.

Так, например, в 2020 году были замечены представители 11 видов краснокнижных млекопитающих, среди которых еж обыкновенный, ласка, заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка.

Чаще всего на природных территориях столицы москвичи могли встретить ласок. Эти юркие зверьки из семейства куньих очень любят селиться в густых зарослях кустов и под поваленными деревьями. Их заметили в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Покровское-Стрешнево» и «Битцевский лес».

Также в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Тушинский», «Измайлово», «Битцевский лес», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино» и на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан» обитают ежи.

На территории столицы можно встретить зайца-русака и зайца-беляка. Летом оба вида зайцев имеют серый окрас, но эксперты могут их отличить: заяц-русак по размерам больше, чем беляк.

Кроме того, уточняется, что в районе Ново-Переделкино бобры построили самую большую плотину в Москве. Специалисты также наблюдали их в природно-исторических парках «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», «Битцевский лес» и на территории памятника природы «Серебряный бор».

Куниц можно встретить на природных территориях «Измайлово», «Тропарево», «Теплый Стан», «Битцевский лес», а также в заказнике «Зеленоградский».

Также на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» и в Битцевском лесу находятся крупнейшие землеройки Европы — обыкновенные куторы, а в Битцевском лесу и природно-историческом парке «Царицыно»москвичи могут встретить водяную полевку, передает официальный сайт мэра Москвы.

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