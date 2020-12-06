Более 1,7 тысячи столичных пенсионеров приняли участие в онлайн-фестивале творчества

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице завершился прием заявок для участия во втором фестивале творчества «Дороги, которые мы выбираем...» проекта «Московское долголетие».

Всего организаторы приняли примерно 6,5 тысячи заявок от более 1,7 тысячи горожан по таким направлениям, как «Изобразительное искусство», «Художественная фотография», «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Художественное слово».

Уточняется, что самой популярной номинацией оказалась категория «Изобразительное искусство». Порядка 700 человек прислали более трех тысяч творческих работ в разных жанрах и техниках.

Самой активной конкурсанткой стала 64-летняя Надежда Алямовская из Новокосина, которая подала заявки для участия сразу в четырех номинациях. Надежда Александровна отметила, что победа для нее не является главным. Своим примером женщина показала, что и в пожилом возрасте можно научиться петь, рисовать и снова сесть за музыкальный инструмент.

На участия в номинациях «Вокальное искусство» и «Музыкально-инструментальное искусство» подали свыше 500 заявок. Конкурсанты исполняли композиции в разных вокальных жанрах (эстрадный, народный, академический вокал и фольклорное пение), передает официальный сайт мэра Москвы.

В номинации «Художественное слово» приняли свыше 300 заявок. Жители столицы старшего поколения записали видеооткрытки, где зачитали стихотворения и прозу известных авторов или собственного сочинения.

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