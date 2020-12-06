Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прошедшая ночь в столице и Московской области стала самой холодной с начала зимы. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, столбики термометра опустилась до минус 15 градусов в Подмосковье. В столице температура воздуха составила минус 8,8 градуса.

Он также отметил, что холода в Московский регион принес антициклон, обеспечивший в субботу, 5 декабря, ясную погоду. В воскресенье, 6 декабря, синоптик пообещал облачность без осадков, минус 4 — минус 6 в столице и 3 — 8 градусов мороза в Подмосковье.

Читайте также: Москвичам пообещали морозы до 15 градусов на предстоящей неделе