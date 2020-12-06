Москвичам пообещали морозы до 15 градусов на предстоящей неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на неделе с 7 по 13 декабря в столичный регион могут прийти морозы до 15 градусов ниже нуля.

По словам эксперта, погода будет зимняя, солнечная и ясная. Температура воздуха опустится на один-два градуса ниже климатической нормы. При этом осадков практически не ожидается.

Вильфанд также предупредил, что атмосферное давление останется намного выше нормы, в отдельные дни превышая нормативный показатель на 20 миллиметров ртутного столба.

— «Мороз и солнце», но, эх, снега не хватает, — цитирует представителя Гидрометцентра ТАСС.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что декабрь в Москве может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений.

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