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Синоптик предупредил россиян о волне холода в ближайшие дни
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптик предупредил россиян о волне холода в ближайшие дни

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней жителям ряда российских регионов следует готовиться к волне холода.

Термином «волна холода» метеорологи обозначают падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени.

Как уточнил Вильфанд, волну холода прогнозируют в Астраханской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областях и в Республике Татарстан.

В частности, до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области ожидается температура ниже нормы на десять градусов. В Оренбургской и Самарской областях температура может опуститься ниже нормы на девять градусов и более

Вильфанд предупредил, что снижение температуры воздуха на семь и более градусов в течение длительного периода является опасным явлением, к которому следует подготовиться заблаговременно — в частности, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений.

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