Россияне назвали Ди Каприо и Джоли лучшими актерами десятилетия

Кадр из фильма «Малефисента» / 2014, Walt Disney Pictures

Жители России назвали Леонардо Ди Каприо актером, оказавшим наибольшее влияние на зарубежный кинематограф за последние 10 лет. Об этом говорят результаты опроса, который провел портал SuperJob, сообщает РБК.

Уточняется, что на два процента от Ди Каприо отстал актер Джонни Депп, следующими в рейтинге идут Роберт Дауни-младший, Брэд Питт и Джеки Чан. Среди зарубежных актрис участники опроса выделили Анджелину Джоли (14 процентов).

Российских актеров и актрис опрашиваемые оценивали отдельно. Так, среди мужчин первое место с десятью процентами голосов поделили Константин Хабенский и Александр Петров. По семь процентов оказалось у Сергея Безрукова и Данилы Козловского.

А вот у российских актрис лидер явный — 13 процентов респондентов поддержали Светлану Ходченкову. Следом за ней идут Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская, которые получили три–четыре процента голосов.

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