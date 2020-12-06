«Можно притянуть в жизнь абсолютно все»: сестра Бузовой рассказала, почему у нее случился инсульт

Фото: instagram.com/annabuzova

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна в больнице поняла, почему у нее случился инсульт. Об этом она рассказала своим поклонникам в социальной сети Instagram.

По ее словам, в ее голове было много отрицательных мыслей. Пока девушка лежала в медицинском учреждении, она прослушала аудиокнигу Джона Кехо «Подсознание может все», которая просто попалась у нее в рекомендациях. В результате книга зацепила девушку. В ней рассказывается, почему важно мыслить позитивно.

— Мозг — это мощнейшая, сильнейшая и неизведанная структура! Если научиться им работать, то можно управлять миром! Можно притянуть в свою жизнь абсолютно все — как позитивные истории, так и негативные! — поделилась Бузова-младшая.

Она отметила, что теперь каждое утро в течение нескольких минут повторяет, что у нее нет проблем со здоровьем.

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