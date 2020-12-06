Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сотрудник полиции ранил из травматики девочку на юге Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Сотрудник полиции ранил из травматики девочку на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы, которую открыл сотрудник патрульно-постовой службы из травматического оружия. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. Травмы в результате выстрелов получила несовершеннолетняя девочка, которая находилась рядом.

Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании них в дальнейшем было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).

Также стало известно, что полицейского, который ранил девочку на юге столицы, задержали, передает РИА Новости.

На данный момент с задержанным проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в медицинском учреждении.

Читайте также: Полиция Москвы задержала мужчину за стрельбу в автобусе

стрельбаМоскваполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте