Сотрудник полиции ранил из травматики девочку на юге Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы, которую открыл сотрудник патрульно-постовой службы из травматического оружия. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. Травмы в результате выстрелов получила несовершеннолетняя девочка, которая находилась рядом.

Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании них в дальнейшем было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).

Также стало известно, что полицейского, который ранил девочку на юге столицы, задержали, передает РИА Новости.

На данный момент с задержанным проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в медицинском учреждении.

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