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Москвичам посоветовали книги для cемейного чтения
/ Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам посоветовали книги для cемейного чтения

Юлия Ямпольская

Город

Главный библиотекарь центральной детской библиотеки №46 имени И.З. Сурикова Юлия Храмичева рассказала жителям столицы о шести книгах, которые подойдут для семейного чтения. Среди них произведения Михаила Яснова, Дмитрия Ржанникова и Дэвида Алмонда.

Так, для малышей, по ее словам, подойдет сборник Михаила Яснова «Я — человечкин!». В книге можно найти считалки, дразнилки, мирилки, которые очень нужны маленьким детям после ссоры, а также простые добрые стихи.

Следующей книгой, на которую стоит обратить внимание, является «Приключения медвежонка Помпона» Бенжамена Шо. В ней рассказывается о приключениях непоседливого медвежонка по имени Помпон.

Также сотрудница столичной библиотеки выделила для ребят постарше произведение Дмитрия Ржанникова «Про грибы, черепаху матамату и рыбу кефаль», главные герои которого — сам автор и его 12-летняя дочка.

«Мезозойские каникулы» Людмилы Васильевой-Гангнус, российской писательницы, также сможет зацепить юных читателей.

Помимо этого, специалист рекомендовала «Тайну звездного странника» Дмитрия Емца.

— Считается, что эта книжка предназначена для детей помладше, но я с этим не согласна. «Тайна «Звездного странника» — достаточно объемный том в 320 страниц, к тому же без картинок, так что маленькому ребенку будет непросто осилить книгу. На мой взгляд, это хорошее ироничное фэнтези для подростков, — цитирует Храмичеву официальный сайт мэра Москвы.

В заключение эксперт посоветовала произведение «Мой папа — птиц» Дэвида Алмонда. Произведение, которое расскажет ребятам о человеке-птице.

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