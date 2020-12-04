Бесплатная электронная библиотека книг по искусству появится в Музее Востока

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Бесплатная электронная библиотека с книгами откроется в столичном Государственном музее искусства народов Востока. В ней пользователям представят книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции и Японии.

На страницах библиотеки будут доступны научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы создания, а также раритетные книги, которые были написаны в начале прошлого века.

В 2018 году Музею Востока исполнилось 100 лет. За это время поменялась его экспозиция, специалисты вели научную работу и анализировали памятники восточного искусства, для зрителей проходили выставки и вернисажи — все это отразилось в книгах, путеводителях и каталогах музея, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря электронной библиотеке издания будут доступны каждому. Там можно будет поближе познакомиться с научными трудами действующих сотрудников музея, а также с работами таких искусствоведов, как Борис Денике, Борис Веймарн, Федор Гогель и других создателей Музея Востока.

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