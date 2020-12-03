В Доме Гоголя проведут онлайн-лекцию о последних днях жизни писателя

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Никитский бульвар, 7А Карта всех событий

В четверг вечером, 3 декабря, в Доме Гоголя проведут лекцию «Тайна усадьбы Талызина. Последние дни жизни Гоголя». О том, чем занимался великий писатель незадолго до кончины, расскажет кандидат филологических наук Даниил Рясов.

Мероприятие пройдет в первом и единственном в России музее, посвященном творчеству драматурга. Он поселился в усадьбе Талызина в конце декабря 1848 года, принимал здесь гостей и работал до самой своей смерти.

Рясов объяснит, чем занимался Гоголь на заре своей жизни, что пытался осуществить, с кем из выдающихся современников встречался и почему сжег свои рукописи в ночь с 11-го на 12 февраля 1852 года.

Онлайн-трансляция начнется 3 декабря в 19:00.

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