Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Доме Гоголя проведут онлайн-лекцию о последних днях жизни писателя
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Доме Гоголя проведут онлайн-лекцию о последних днях жизни писателя

Ростислав Зубков

Литература
Россия, Москва, Никитский бульвар, 7А Карта всех событий

В четверг вечером, 3 декабря, в Доме Гоголя проведут лекцию «Тайна усадьбы Талызина. Последние дни жизни Гоголя». О том, чем занимался великий писатель незадолго до кончины, расскажет кандидат филологических наук Даниил Рясов.

Мероприятие пройдет в первом и единственном в России музее, посвященном творчеству драматурга. Он поселился в усадьбе Талызина в конце декабря 1848 года, принимал здесь гостей и работал до самой своей смерти.

Рясов объяснит, чем занимался Гоголь на заре своей жизни, что пытался осуществить, с кем из выдающихся современников встречался и почему сжег свои рукописи в ночь с 11-го на 12 февраля 1852 года.

Онлайн-трансляция начнется 3 декабря в 19:00.

Читайте также: ВДНХ запустит новый цикл онлайн-лекций о кино

музейлекция«Дом Гоголя»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Все мнения
О проекте