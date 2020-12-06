Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Победители грантов мэра Москвы рассказали об участии в конкурсе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Победители грантов мэра Москвы рассказали об участии в конкурсе

Юлия Ямпольская

Город

В столице 17 декабря пройдет торжественная церемония вручения грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Победители конкурса прошлых лет рассказали о том, почему они в нем участвовали и на что потратили свое вознаграждение.

Например, Софья Шатохина в 2019 году стала лучшей в номинации «Классическая хореография» с танцем Флоры из балета «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго и танцем феи из «Спящей красавицы» Петра Чайковского.

Она отметила, что ее мотивировал педагог Лилия Николаевна Васильева, с которой она согласовывала свою заявку.

—Поэтому это не моя победа — это наша общая победа, как и победа моей мамы, которая верила и поддерживала меня во всем, — подчеркнула Шатохина.

Она также рассказала, что является выпускницей Московского хореографического училища при Московском академическом театре танца «Гжель». На данный момент девушка — участница труппы Большого театра.

В Москве созданы все условия для творческого развития молодежи. В этом также уверена Ирина Ролдугина, которая участвовала в конкурсе в 2017 году. Она стала победителем в номинации «Народные инструменты», исполнив произведение Александра Цыганкова «Интродукция и чардаш» на домре.

— Мы сделали номер, который в итоге стал первым среди очень многих достойных конкурентов. А чем лучше соперник, тем больше хочется побеждать. Я безумно благодарна моему педагогу, концертмейстеру, моим родителям, друзьям наконец, которые вдохновляли меня на участие, и, конечно, организаторам этой премии, — цитирует Ролдугину официальный сайт мэра Москвы.

Сейчас Ирине 17 лет, свой грант она направила на музыкальное образование. Так, в 2019 году девушка окончила детскую музыкальную школу имени Бетховена, а сейчас учится в Музыкальном училище имени Гнесиных по классу домры и планирует связать свое будущее с музыкой.

Напомним, гранты мэра столицы каждый год присуждаются 100 талантливым учащимся творческих школ и колледжей в 19 номинациях. В их число входят фортепиано, орган, струнные, духовые инструменты, струнные народные инструменты, баян и аккордеон, а также художественное и театральное искусство, хореография, архитектура и другие.

Читайте также: Победителей конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства наградили в Москве

грант мэра Москвытворческие грантыМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте