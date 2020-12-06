Победители грантов мэра Москвы рассказали об участии в конкурсе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице 17 декабря пройдет торжественная церемония вручения грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Победители конкурса прошлых лет рассказали о том, почему они в нем участвовали и на что потратили свое вознаграждение.

Например, Софья Шатохина в 2019 году стала лучшей в номинации «Классическая хореография» с танцем Флоры из балета «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго и танцем феи из «Спящей красавицы» Петра Чайковского.

Она отметила, что ее мотивировал педагог Лилия Николаевна Васильева, с которой она согласовывала свою заявку.

—Поэтому это не моя победа — это наша общая победа, как и победа моей мамы, которая верила и поддерживала меня во всем, — подчеркнула Шатохина.

Она также рассказала, что является выпускницей Московского хореографического училища при Московском академическом театре танца «Гжель». На данный момент девушка — участница труппы Большого театра.

В Москве созданы все условия для творческого развития молодежи. В этом также уверена Ирина Ролдугина, которая участвовала в конкурсе в 2017 году. Она стала победителем в номинации «Народные инструменты», исполнив произведение Александра Цыганкова «Интродукция и чардаш» на домре.

— Мы сделали номер, который в итоге стал первым среди очень многих достойных конкурентов. А чем лучше соперник, тем больше хочется побеждать. Я безумно благодарна моему педагогу, концертмейстеру, моим родителям, друзьям наконец, которые вдохновляли меня на участие, и, конечно, организаторам этой премии, — цитирует Ролдугину официальный сайт мэра Москвы.

Сейчас Ирине 17 лет, свой грант она направила на музыкальное образование. Так, в 2019 году девушка окончила детскую музыкальную школу имени Бетховена, а сейчас учится в Музыкальном училище имени Гнесиных по классу домры и планирует связать свое будущее с музыкой.

Напомним, гранты мэра столицы каждый год присуждаются 100 талантливым учащимся творческих школ и колледжей в 19 номинациях. В их число входят фортепиано, орган, струнные, духовые инструменты, струнные народные инструменты, баян и аккордеон, а также художественное и театральное искусство, хореография, архитектура и другие.

Читайте также: Победителей конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства наградили в Москве