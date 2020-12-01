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Победителей конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства наградили в Москве
Фото: Михаил Колобаев

Победителей конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства наградили в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Церемония награждения победителей конкурса на соискание грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства состоялась в формате онлайн. Также дистанционно проводились и отборочные этапы соревнования, которые завершились 29 ноября.

Жюри рассмотрело все заявки и видеовыступления участников в возрасте от семи до 20 лет. Сложный трехступенчатый отбор позволил определить самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров среди учащихся.

Результаты конкурса были опубликованы на официальном сайте мэра Москвы в разделе, который посвящен грантам главы города в сфере культуры и искусства.

Победители получат гранты в размере от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях, а также от 30 до 150 тысяч рублей — в коллективных. В 2020 году размер фонда составил 3,74 миллиона рублей.

Гранты мэра столицы каждый год присуждаются 100 талантливым учащимся творческих школ и колледжей в 19 номинациях. В их число входят фортепиано, орган, струнные, духовые инструменты, струнные народные инструменты, баян и аккордеон, а также художественное и театральное искусство, хореография, архитектура и другие.

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грант мэра МосквыМоскваискусство
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