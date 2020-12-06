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Полиция задержала в Москве мошенника из Африки, «клонировавшего» деньги
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала в Москве мошенника из Африки, «клонировавшего» деньги

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в хищении денег у горожан под предлогом «магического приумножения». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина занимался мошенничеством по отработанной схеме. Он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки, а также химический раствор.

Незаметно соединяя две купюры, злоумышленник произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл «волшебной». После этого он демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму.

Ирина Волк отметила, что подозреваемый проделывал ритуал со всей пачкой денег клиентов, меняя их на фальшивые.

Мужчина был задержан в квартире по адресу Хорошевское шоссе при попытке украсть таким образом более 22 миллионов рублей. Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 45-летний уроженец государства Центральной Африки.

Уголовное дело возбудили по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает «МВД Медиа».

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